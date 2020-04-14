Çocuklar ve dedeler ‘masal’da buluşacak

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, salgın sebebiyle evinden çıkamayan çocukları “masallar” aracılığıyla aile büyükleriyle bir araya getirecek. Ünlü isimler de evine gidemeyen sağlık çalışanlarının çocukları için masal okudu.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Kovid-19 salgını sebebiyle evinden çıkamayan çocukları "masallar" aracılığıyla görüşemedikleri aile büyükleriyle bir araya getirecek.

SES KAYDI VE VİDEO

"Masal pandemisi başlıyor. Kovid bir varmış, hiç yokmuş" sloganıyla hayata geçirilen projede, salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocukların, sosyal bağlarını güçlendirmek amaçlanıyor. Projeyle evdeki çocuklar, uzak kaldıkları anne-babaları, dede, anneanne, babaanne, teyze, hala, amcalarıyla veya öğretmenleriyle masallarla buluşturulacak. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Didem Öztop, "Çocuklara yatmadan önce okunan bir masalın bu dönemde göremediği akrabası tarafından okunmasını, bunun da çocuklarla video veya ses kaydı olarak paylaşılmasını rica ediyoruz" dedi. Öztop, "Böylelikle birbirleriyle bağ kurmalarını, duygusal açıdan güçlenmelerini, dayanıklılıklarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Projenin bir ayağında da çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarına da destek vermek istediklerini dile getiren Öztop, şunları kaydetti:

SANATÇILAR DA OKUDU

"Projemize sanatçılar, yazarlar da destek verdi. Pınar Altuğ, Şenay Gürler, Tansu Biçer, Tülin Özer, Gül Gölge, Funda İlhan, Melek Şahin'in de içinde olduğu sanatçılarımız, sağlık çalışanlarının çocukları için masal okudu. Ayrıca öykü yazarı Elif Yemenici, Ayfer Gürdal, Ahmet Büke, Dilge Güney, Barış İnce, Berçem Akbaş ile Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Bengi Semerci projemize destek veren isimler oldu."