Della Miles miniklere İngilizce öğretecek

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, salgın nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi. Miles, proje kapsamında haftanın 3 günü, 3-10 yaş arası öğrencilere İngilizce öğretecek.

"SÜRPRİZ HAZIRLADIM"

'Çocuk Kulübü' projesi kapsamında sosyal meyda hesapları 'dellamilesofficial' ve 'Della Miles Official' adreslerinden çocuklara İngilizce öğretecek olan Miles, "Bu dönemde çocuklar, zamanlarını evde geçirmek zorunda. Bu nedenle 3 ile 10 yaş arasındaki tüm çocuklara bir sürpriz hazırladım. Haydi çocuklarımıza beraber İngilizce alfabe ve İngilizce şarkılar öğretelim" dedi. Cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması konusunda da uzman olan sosyolog ve hukukçu Della Miles, akademik eğitimi sevgisiyle birleştirdiğini belirterek "Maalesef, İngilizce eğitim videolarını sokağa çıkamadığımız için evimizin ufak bir köşesinde çekebiliyoruz" dedi.