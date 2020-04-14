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Haberler Sarmaşık Düşman harekete geçiyor

Düşman harekete geçiyor

Düşman harekete geçiyor
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu aksam atv'de izleyicilerle buluşuyor. Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

İNTİKAM PEŞİNDE
Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

ÇAKIRBEYLİLER,
Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.

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