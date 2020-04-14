  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yasmin Erbil’den iki mesaj birden

’den iki mesaj birden

Yasmin Erbil’den iki mesaj birden
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Yasmin Erbil, son paylaşımda hem babasına duyduğu özlemi dile getirdi hem de ondan haber almayı bekleyen takipçileri mutlu etti. Babasının tişörtünü giyen Yasmin bu karenin altına: "Babamı çok özledim, Facetime'dan konuşuyoruz sürekli... şu günler bitsin artık" notunu düştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasmin Erbil’den iki mesaj birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA