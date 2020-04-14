Yasmin Erbil’den iki mesaj birden

Yasmin Erbil, son paylaşımda hem babasına duyduğu özlemi dile getirdi hem de ondan haber almayı bekleyen takipçileri mutlu etti. Babasının tişörtünü giyen Yasmin bu karenin altına: "Babamı çok özledim, Facetime'dan konuşuyoruz sürekli... şu günler bitsin artık" notunu düştü.