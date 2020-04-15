Animasyon film ile ‘Maskeyi Doğru Tak’

Dr. Nafiz Karagözoğlu ve ekibi doğru maske takmanın ayrıntılarını anlatan bir animasyon film hazırladı. Büyük bir ekiple gece gündüz çalıştıklarını ve bu filmi hazırladıklarını belirten Dr. Karagözoğlu, "Tüm Dünya'nın aynı gemide seyahat ettiğinin fark edildiği Korona pandemisini birlikte tecrübe ediyoruz. Hastalığın yayılma hızının azaltılarak yok edilmesi için maske takmak şart. Ancak maske yanlış kullanılırsa "Düşman için elimizde bulunan silahla kendimizi vurmak" gibi ters etki yapar. Bu nedenle "Maskeyi Doğru Tak" dedik. Sabancı Topluluğu'nun destekleri gücümüze güç kattı. Şimdi sıra sizde. Bu filmi korona virüsünün yayılma hızından daha hızlı yaymalıyız. Kurtardığımız her insan için hepinize teşekkürler" diye konuştu.