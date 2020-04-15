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Haberler Sarmaşık atv’de film gecesi

atv’de film gecesi

atv’de film gecesi
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Bu akşam atv iki filmle tam bir aile gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Saat 20.00'da Oflu Hoca'nın Şifresi ardından da saat 22.10'da Karayip Korsanları 3: Dünya'nın Sonu ekrana gelecek. Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verir ancak yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. İşleri yoluna koymak yine Oflu'nun başına düşer. Karayip Korsanları 3'te ise olaylar şöyle gelişir: Elizabeth, Will ve Kaptan Barbossa'nın, ölüm mekanından Jack Sparrow'u kurtarmalarının ardından düşmanları ile yüz yüze gelirler. Beckett bu kez Jones'un kalbinin kontrolünü elinde tutarak onunla gizli bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre denizlerde kuralları koyacak ve son Karayip Korsanları'ndan tamamen kurtulacaktır. Çıkacakları yolculukta her türlü tehlike ve ihanet onları beklemektedir.

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