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Şarkıcı avukattan komşulara konser

Şarkıcı avukattan komşulara konser
Giriş Tarihi: 15.4.2020

İzmir'de, evde kal çağrısına uyan vatandaşa moral vermek amacıyla konser veren avukat Özkan Yıldırım, "Lütfen kurallara uyalım İtalya, İspanya, Amerika gibi olmayalım" dedi. Yıldırım, komşularına verdiği konserde korona virüs için yazdığı şarkıyı da seslendirirken, müziğin sesini duyup pencere ya da balkonlara çıkan vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Sokaktakiler ise müziğin ritmine kapılıp dans etti.

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