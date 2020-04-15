Fahriye Evcen, 2017 yılında Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Karan, 1 yaşına bastı. Evcen oğlunun ilk doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı... "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime...