Sosyal medyada her yaptığı paylaşımla gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki, evinden dışarı çıkamıyor. Evde geçirdiği günleri sık sık takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, son paylaşımında ise sahneleri özlediğini söyledi. Konser görüntülerini video olarak paylaşan Tilki, ağlayan emoji görseli ekleyerek "Çok özledim" dedi.