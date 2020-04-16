“İyi ki varsın özel adam”

Geçtiğimiz gün eşi Başak Dizer'in 43. yaş gününü sosyal medya hesabından kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Dizer'den romantik bir cevap geldi. "İyi ki varsın canım benim" notuyla paylaşım yapan yakışıklı oyuncuya, eşi Başak Dizer, "İyi ki sen de varsın özel adam." sözleriyle karşılık verdi. 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ikiliye, takipçilerinden "Ünlülerin örnek çifti" yakıştırması yapıldı.
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