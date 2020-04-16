Karantina şıklığı

Ekranların sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade, evde kaldığı süreçte temiz hava ve güneş ışığından mahrum kalmamak için her fırsatta evinin balkonunda vakit geçiriyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda balkon pozu veren güzel oyuncu, "Bana söz yine baharlar gelecek mi?" notunu düştü. Cavadzade'nin karantinadayken bile şıklığından ödün vermemesi dikkat çekti.