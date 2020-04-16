Pencerede korona röportajı

Uzun süredir İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter taburcu olduktan sonra 14 günlük ev karantinasına alınmıştı. Fulya'da ki evinin camından sokağı izlerken görüntülenen Dörter "Atlattık. Karantinanın bitmesine 3 gün kaldı" diye konuştu.

"PSİKOLOJİM YIPRANDI"

Hastalık sürecini de anlatan Dörter, "7 gün hastanede yattım. Zor bir süreç geçirdim, hastanede hastalıkla boğuşurken ister istemez televizyonu açıyorsun. 'Bu da öldü, bu da yakalandı, sayı bu kadar arttı' haberlerini görünce psikolojim biraz yıprandı" ifadelerini kullandı. Sevgilisi Dilan Çıtak'ın da evde tedavi gördüğünü dile getiren Dörter, "Dilan da ailesiyle evde görüyor tedavisini, sağ olsun Sağlık Bakanlığı çalışanları çok ilgilendi, her gün arayıp mesaj atıyorlar" diyerek binlerce teşekkür ettiğini söyledi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI