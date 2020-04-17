‘Aşıyı bulmak isterdim’

Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, iç dünyasına dair merak edilen soruları yanıtladı. Bu hayatta her işi yaptığını belirten aktör, bir kez daha yaşama fırsatı olsa bilim insanı olmak istediğini söyledi.

Sinemamıza kazandırdığı yüzlerce filmle gönüllere taht kuran Ediz Hun, bilinmeyen yönlerine ve özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.



BAZEN KISKANÇLIK OLUYOR

Yaşamı boyunca birçok iş yaptığını söyleyen Hun, "Esasen sinema sanatçısıyım ama bana deseler ki 'Hayat senin için tamamlandıktan sonra tekrar ne olmak isterdin?' Bilim insanı olmak isterdim. Dünyada daha çözülememiş birçok sorun var. Mesela korona virüsün aşısını hala bulamadılar" dedi. Hayranlarının resim çektirme isteğini geri çevirmediğini söyleyen usta oyuncu, "Çok yorgun, üzüntülü, ağrım da olsa kimseyi kırmam. Hayatın felsefesi de bu zaten. Daima sevmek lazım. Sevilmek sevmekten daha önemli. Sevilmek çok önemli bir şey. Put gibi durmam, omzundan tutarım, belinden tutarım güzel resimler çektiririm" dedi. Yakışıklı oyuncunun bu demeci sonrası kıskançlık konusu sorulduğunda ise, "Ufak tefek bazen oluyor. Resim çekilirken, şöyle belinden tutuyorsun, eşim de 'Niçin tutuyorsun?' diyor bana" cevabını verdi.