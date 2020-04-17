Brad Pitt’in ustası konuştu

Gençlik yıllarında Brad Pitt ile birlikte romantik komedi filminde karşılıklı oynarken yakışıklı aktöre bildiği her şeyi öğrettiğini söyleyen oyuncu Elizabeth McGovern, "Onu şu anki haline ben getirdim. Her şeyi benden öğrendi" şeklinde bir açıklama yaptı.

"ONU OLDUĞU KİŞİ YAPTIM"

Usta aktrist Elizabeth McGovern, katıldığı bir televizyon programında Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt'le ilgili esprili bir hikaye anlattı. 58 yaşındaki oyuncu, Pitt'e bildiği her şeyi, kendisinin öğrettiğini söyledi. PİTT ile 1994 yapımı Bana Bir İyilik Yap adlı romantik komedide birlikte oynadıklarını söyleyen McGovern, "Ona çok şey öğretttim. Şu an olduğu adam olmasını sağladım. Sanırım benimle birlikte çekirdekten yetişti" dedi.