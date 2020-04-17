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Haberler Sarmaşık Demet’ten romantik paylaşım

Demet’ten romantik paylaşım

Demet’ten romantik paylaşım
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Şarkıcı Demet Akalın bir dönem kısa bir ayrılık yaşadığı eşi Okan Kurt'a sosyal medya hesabından jest yaptı. Evlilik fotoğraflarını hikayesinde paylaşan ünlü şarkıcı, eşinin kullanıcı adını etiketleyerek şu sözlere yer verdi: "Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda. Sarı sandıklara kitlemiştim aşkımızı, sahip çıkmışsın canım eksik olma."

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