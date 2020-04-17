Haluk Levent’in korona korkusu

Türk rock müziğinin başarılı temsilcisi ve kurduğu Ahbap Platformu ile yardımlar yaparak büyük takdir toplayan Haluk Levent, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tüm içtenliğiyle özel hayatından fikirlerine, yardım çalışmalarından korona virüs korkularına kadar pek çok soruyu cevaplayan Levent, "Koronaya kapılmaktan korkuyorum" dedi.

"YA BİRİNE BULAŞTIRIRSAM"

Korona virüse yakalanmak istemediğini söyleyen Levent, "Korkuyorum. Ben etrafımdan bir çocuğa bulaştırırsam, o çocuğun anneannesi varsa, kendi kızım da dahil, eğer o rahatsızlık sonucu o anneanneye bir şey olursa diye korkuyorum" sözleriyle kaygısını dile getirdi. Virüse rağmen ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini de belirten şarkıcı, kendisine ulaşanlarla görüntülü görüştüklerini ve valilikler aracılığıyla yardım götürdüklerini açıkladı.