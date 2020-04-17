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Sağlık çalışanlarına jesti

Sağlık çalışanlarına İzzet Yıldızhan jesti
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, korona virüs salgınında en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için örnek olacak bir harekete imza attı. Yıldızhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımlarında görev alan sağlık çalışanlarına yemek jesti yaptı. Sanatçı, döner ve Osmanlı şerbeti hazırlatıp halkı için gece gündüz çalışan emekçilere ulaştırdı.

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