Tedbir var panik yok

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Ayşe Kucuroğlu, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında beş çocuğu ile evde kaldığı süreci anlattı. Korkuyu ve paniği atlattığını söyleyen Kucuroğlu, "Tedbir ve önlemle yaşıyorum. Meditasyona ve yazı yazmaya vakit ayırıyorum. Yeni tarifler yaratıp, adeta mutfakta yaşıyorum" dedi. Bu süreçte dil öğrendiğini de belirten Ayşe Kucuroğlu, giymediği elbiselerden farklı şeyler yapmaya başladığını söyledi.