Yeni şarkı yolda

Korona virüs salgını nedeniyle tüm vaktini ailesiyle evde geçiren şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni şarkısına başladığını duyurdu. Korona virüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla konserleri iptal olan ve evde olduğu süreyi verimli kullanmak isteyen Gülşen, "Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum" sözleriyle takipçilerine yeni bir single'ın müjdesini verdi.