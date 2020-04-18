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Haberler Sarmaşık Ebru Şallı’nın acı günü

’nın acı günü

Ebru Şallı’nın acı günü
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Eski manken ve sunucu 'nın 8 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın eski eşi 'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars önceki akşam hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi ve ardından Kilyos mezarlığında defneldi. Mezarlığın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı ve fotoğraf makineleri ile kameralara müdahale etti.

DOSTLARI DESTEK OLDU
Pars Tan'ın acı haberini alan ünlü isimler Ebru Şallı'ya taziye mesajlarını iletti. Sosyal medyadan üzüntülerini dile getiren isimlerden Işın Karaca, "Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, anneciğine babacığına sabırlar versin" ifadelerini kullandı. Deniz Seki ise, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin" dedi.

Pars Tan yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

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