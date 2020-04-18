Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin karantina günlerinde bol bol resim yapıyor. Yaptığı resimleri sosyal medya hesabından takipçilerine paylaşan Tanrısevsin, fotoğrafına "Ev modu" notunu düşerek yeni çalışmalarını gösterdi. Başarılı oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamasında hayalini kurduğu seramik okulunu yakın zamanda açacağını ve hazırlıklarına başladığını söylemişti.
Resim yaparak stres at haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.