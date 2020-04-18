Resim yaparak stres at

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin karantina günlerinde bol bol resim yapıyor. Yaptığı resimleri sosyal medya hesabından takipçilerine paylaşan Tanrısevsin, fotoğrafına "Ev modu" notunu düşerek yeni çalışmalarını gösterdi. Başarılı oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamasında hayalini kurduğu seramik okulunu yakın zamanda açacağını ve hazırlıklarına başladığını söylemişti.