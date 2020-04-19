Ebru’nun acısına ortak oldular

9 yaşındaki oğlu Pars’a veda ederek son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı’ya ünlü isimlerden destek ve başsağlığı mesajları geldi. Sanat dünyası acılı anneyi bu zor gününde yalnız bırakmadı.

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, geçtiğimiz perşembe akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



MASUMİYET KOKARDI

Korona virüs salgını nedeniyle Pars Tan'ın son yolculuğuna sadece aile üyeleri katıldı. Acı haberin duyulması üzerine birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Ebru Şallı ve Harun Tan'a başsağlığı diledi. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars'ın hastalığa yenik düşmesi, sanat camiasında da derin üzüntü yarattı. 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı'ya, sanat dünyasından başsağlığı mesajı yağdı. Şallı ile bir süre birliktelik yaşayan Sinan Akçıl da mesaj attı ve Pars için "Nefesi bile masumiyet kokuyordu" dedi. İşte, Şallı'ya bu zor gününde destek olan ünlüler...

MEZAR TAŞI DUYGULANDIRDI

Ebru Şallı'nın oğlunun mezarına yazdırdığı cümle görenleri duygulandırdı. Şallı, oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

SEDA SAYAN

"Çok üzgünüm çok. Ne diyeceğimi bilemiyorum #pars nurlar içinde uyu. Ebru Şallı Allah'ım sana sabır metanet versin. Harun kardeşim başın sağolsun."



SİNAN AKÇIL

"NE diyeceğimi bilemiyorum... Yerimden sarsıldım. Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. PARS (Pançiko) çok üzgünüm. Hepinizin başı sağolsun."

IŞIN KARACA

"Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin. O kadar üzüldüm ki... Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik. Cennet bahçelerin meleği Pars, huzurla uyu."

İPEK ACAR

"Sözün bittiği yer. Çok zor. Allah sabır versin canım Ebrum. Çok çaba sarf ettiniz, çok emek verdiniz, çok gözyaşı döktün ama Allah'ın dediği oluyor. Mekanı cennet olsun #ponçikinin inşallah. Büyük Allah'ım tüm ailesine sabırlar versin inşallah."

DENİZ SEKİ

"Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin Ebru. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm..."