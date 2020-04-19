GRAMMY Ödülleri'ne 5 dalda ödül alarak damgasını vuran şarkıcı ve söz yazarı Billie Elish, karantina stresini evinin bahçesinde köpeğiyle oyunlar oynayarak atıyor. Sosyal medya hesabından minik dostuyla bir fotoğraf paylaşan genç şarkıcı, sık sık takipçilerine sosyal izolasyon kurallarını hatırlatarak salgın döneminde dikkatli davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Elish’in bahçe keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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