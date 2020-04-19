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Haberler Sarmaşık Elish’in bahçe keyfi

Elish’in bahçe keyfi

Elish’in bahçe keyfi
Giriş Tarihi: 19.4.2020
GRAMMY Ödülleri'ne 5 dalda ödül alarak damgasını vuran şarkıcı ve söz yazarı Billie Elish, karantina stresini evinin bahçesinde köpeğiyle oyunlar oynayarak atıyor. Sosyal medya hesabından minik dostuyla bir fotoğraf paylaşan genç şarkıcı, sık sık takipçilerine sosyal izolasyon kurallarını hatırlatarak salgın döneminde dikkatli davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.
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