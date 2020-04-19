“Onun için tam bir hapis”

GAME of Thrones dizisiyle ünlenen Amerikalı oyuncu Sophie Turner, korona virüse karşı eşi Joe Jonas ile birlikte uyguladığı sosyal izolasyon hakkında konuştu. Müzisyen eşi Joe Jonas'ın karantina sürecinden bunaldığını söyleyen başarılı aktris, "Tüm gün evde oturmak benim açımdan harika bir fikir ama Joe için tam bir hapis" ifadelerini kullandı.
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