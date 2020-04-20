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Nusret’in harmandalı şovuna rekor beğeni

Nusret’in harmandalı şovuna rekor beğeni
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Tuz dökme hareketiyle fenomen olan dünyaca ünlü et restoranları sahibi Nusret Gökçe, Ege'ye özgü 'Harmandalı' zeybeği oynadı. Zeybek oynadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Nusret, binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan Nusret'in videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve rekor sayıda beğeni aldı. Özellikle Efeler diyarı Aydın'da vatandaşlar, bir dakika 44 saniyelik videoda zeybek oynayan Nusret'e destek verdi.

MEHMET KAVAS

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