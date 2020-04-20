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Haberler Sarmaşık ‘Yine senin annişinim’

‘Yine senin annişinim’

‘Yine senin annişinim’
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Ebru Şallı'nın, lenfoma hastası 9 yaşındaki oğulları Pars'ı son yolculuğa uğurlamasının ardından sosyal medyadan ona seslendiği paylaşımı yürek parçaladı. Oğlu Pars'a "Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep" sözleri, ünlü sanatçının takipçilerini çok duygulandırdı.
PARS Tan, perşembe günü hastanede vefat etmiş ve acı haberle yıkılan Ebru Şallı ile eski eşi Harun Tan oğullarını Kilyos'ta toprağa vermişti. Oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Şallı, dün de sosyal medyadan oğluna seslendi. Onun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' sözleri, hayranlarının yüreğini sızlattı.

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