Ebru Şallı, oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti

Geçtiğimiz perşembe günü, eski eşi Harun Tan'dan olan ve 2 yıldır lenf kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ın vefatıyla sarsılan Ebru Şallı, dün mezar ziyaretinde bulundu.

Cuma günü Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verdikleri oğlunun acısını yaşayan Şallı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep' diye seslendiği Pars'ın mezarı başında uzun süre dua etti.