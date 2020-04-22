Çok konuşulan aşk başlamadan bitti

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, bazı isimlerle mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver'in görüşmeyi noktaladığı belirtildi. Aşklarını ortaya çıkaran mesajların magazin dünyasının manşetlerini süslemesine tepki gösteren Enver, çok konuşulan aşkı başlamadan bitirdi.
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