Dünyadan karantina fotoğraflarındaki Türk

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sr. Puig, korona salgını nedeniyle karantina günlerini konu alan bir fotoğraf kitabı hazırlığında. Kitabı için çalışmalarını sürdüren sanatçı, Türkiye'den de oyuncu ve yazar Fadik Sevin Atasoy ile çalışmak istedi. Fotoğraf için evinin çatısına çıkan Atasoy tehlikeli bir işe imza atarak farklı bir deneyim yaşadı. Sr. Puig, Fadik Sevin Atasoy ile çalışmak istemesinin nedenini ise; "Anneannesinin savaş zamanında damda kadınlara kitap okuması ve Fadik'in bu mirası devam ettirmesi beni çok etkiledi. Her gece dijital bir çatı altında dinleyenlere kitap okuması ve bir hikaye ışığında herkese umut vermesi beni duygulandırdı. Bu sebeple Fadik ile çalışmayı çok istedim" diye açıkladı.