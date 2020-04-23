Çocuklara kıyamıyor

Azra Akın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından iş adamı Erdoğan Uludağ ile bir canlı yayın sohbeti gerçekleştirdi. Sağlık emekçileri, cezaevlerinde anneleri ile birlikte yaşamak durumunda kalan çocuklara daha fazla nasıl yardım ulaştırılabileceği konularını ele aldılar. Akın, "Çocuklar benim en hassas tarafım. Yegane amacım bu çocukların topluma kazandırılması" dedi.
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