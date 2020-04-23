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Otele dev Türk bayrağı astılar

Otele dev Türk bayrağı astılar
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Korona virüs salgını önlemleri nedeniyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için yurdun dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Uzun bir süredir İzmir'de ikamet eden İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla beraber sahibi olduğu DoubleTree By Hilton Otel'ine dev Türk bayrağı astırdı. Çocuklarıyla birlikte bayrağın asılmasına yardım eden Yıldızhan, "İyi ki böyle bir vatana, böyle bir bayrağa sahibiz. Ne kadar gurur duysak az. Bu güzel günü bizlere, çocuklarımıza armağan eden atamıza sonsuz minnet duyuyorum" dedi.

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