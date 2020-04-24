  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Haluk Levent’ten İzmir Körfezi’nde 100. yıl konseri

’ten Körfezi’nde 100. yıl konseri

Haluk Levent’ten İzmir Körfezi’nde 100. yıl konseri
Giriş Tarihi: 24.4.2020

, ve 'nın 100. yılını konseriyle kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında 22 Nisan akşamı yapılan konserde sanatçı Levent, Körfez'de bir feribottan tüm İzmir'e şarkı söyledi.

Levent'in şarkılarına eşlik eden İzmirliler evlerinde ışıklarını açıp kapatarak görsel şölen yarattı. Sosyal mesafe kuralı gereği Haluk Levent konsere orkestra yerine üç müzisyenle çıktı. Levent, "19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'daydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ise İzmir'de konser verme şansına sahip oldum" dedi. Işıklarını açıp kapatan İzmirlileri gördükçe "İzmir bizi duyuyor. Bu yanıp sönen ışıklar için şarkı söyleyeceğiz" diye konuştu. Rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya adadığı İzmir şarkısını da söyleyen Levent, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haluk Levent’ten İzmir Körfezi’nde 100. yıl konseri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA