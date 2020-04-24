Haluk Levent’ten İzmir Körfezi’nde 100. yıl konseri

İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Haluk Levent konseriyle kutladı. Korona virüs önlemleri kapsamında 22 Nisan akşamı yapılan konserde sanatçı Levent, Körfez'de bir feribottan tüm İzmir'e şarkı söyledi.

Levent'in şarkılarına eşlik eden İzmirliler evlerinde ışıklarını açıp kapatarak görsel şölen yarattı. Sosyal mesafe kuralı gereği Haluk Levent konsere orkestra yerine üç müzisyenle çıktı. Levent, "19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'daydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ise İzmir'de konser verme şansına sahip oldum" dedi. Işıklarını açıp kapatan İzmirlileri gördükçe "İzmir bizi duyuyor. Bu yanıp sönen ışıklar için şarkı söyleyeceğiz" diye konuştu. Rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya adadığı İzmir şarkısını da söyleyen Levent, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.