Ünlülerin 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görsellerle kutladılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

23 Nisan coşkusunu takipçileriyle paylaşan sanat dünyasından birçok isim, bu vesileyle Atatürk'e olan minnet duygularını da gösterdiler. Geçtiğimiz hafta sonu oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın paylaşımı ise görenleri duygulandırdı. 6 yıl önce kendi adını taşıyan televizyon programının 23 Nisan özel bölümünde oğlu Pars'ı ağırlayan Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı programdaki görüntülerle kutladı. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.



SILA:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. senesi kutlu ve MUTLU olsun."



ÇAĞLA ŞIKEL:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun"



YAĞMUR ÜNAL:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğü çocuklara armağan eden en içten duyguya saygı."



TÜRKAN ŞORAY:

"ULU önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"



SİBEL CAN:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllara."