  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Koronadan Bodrum’a kaçtı

Koronadan ’a kaçtı

Koronadan Bodrum’a kaçtı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Tüm dünyada etkili olan korona virüsün Türkiye'de de etkili olmaya başlamasının ardından ünlü isimler de karantina günlerini evlerine kapanarak geçirmeye başladı. Şarkıcı Tan Taşçı da haftalar öncesi virüs salgınından kaçmak için Bodrum'a ailesinin yanına yerleşti. Korona önlemlerini erkenden alan Taşçı bu süreçte yeni şarkılar hazırlarken kalan zamanını ise, doğal hayata ve yogaya ayırdı. Bahçesindeki küçükbaş hayvanlarla vakit geçiren Taşçı, kendisini sevdirme konusunda inatlaşan keçi yavrusunu kucağına alıp severken "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronadan Bodrum’a kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA