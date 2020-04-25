Koronadan Bodrum’a kaçtı

Tüm dünyada etkili olan korona virüsün Türkiye'de de etkili olmaya başlamasının ardından ünlü isimler de karantina günlerini evlerine kapanarak geçirmeye başladı. Şarkıcı Tan Taşçı da haftalar öncesi virüs salgınından kaçmak için Bodrum'a ailesinin yanına yerleşti. Korona önlemlerini erkenden alan Taşçı bu süreçte yeni şarkılar hazırlarken kalan zamanını ise, doğal hayata ve yogaya ayırdı. Bahçesindeki küçükbaş hayvanlarla vakit geçiren Taşçı, kendisini sevdirme konusunda inatlaşan keçi yavrusunu kucağına alıp severken "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi.

TUBA AYHAN