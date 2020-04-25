Kuru soğanla korunuyorlar

Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, korona virüsten korunmanın yolunu kuru soğanda bulduklarını söylediler. Magazin yazarı Burcu Şakar'ın sosyal medya canlı yayın söyleşisine katılan sevilen ikili, evlerinin her yerine kuru soğan yerleştirdiklerini açıkladılar.

TEMİZLİK YAPMAKTAN YORULDUM

Virüse karşı aldığı önlemleri anlatan Soyman, "Soğan her derde devadır. Bütün virüsleri çeker. Eskiden insanlar ellerinde dolama olduğunda kuru soğan koyarlardı. Ayrıca soğan antibiyotiktir. Kuru soğanı evinizin her yerine yerleştirin mutlaka" dedi. Keyifli halleri gözlerden kaçmayan çift, karantina günlerinde evde birlikte temizlik yaptıklarını söylerken Faik Öztürk, "Artık sarı toz bezi görmekten, toz almaktan yoruldum, sürekli temizlik yapıyoruz. Ameliyat oldum da temizlikten kurtuldum" diye espri yaptı.

Melih DEMİRTAŞ