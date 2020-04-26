  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘En İyi Film’ Ödülü Omar ve Biz’e

‘En ’ Ödülü Omar ve Biz’e

‘En İyi Film’ Ödülü Omar ve Biz’e
Giriş Tarihi: 26.4.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ortaklığında çekilen sinema filmi “Omar ve Biz”, Arjantin’de düzenlenen 6. Santa Cruz Uluslararası ’nde “En ” ödülüne layık görüldü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" uluslararası bir festivalden daha ödül aldı. Daha önce Polonya'daki 35. Varşova Film Festivali ile Portekiz'deki 40. Fantasporto Film Festivali'nde ülkemizi gururlandıran yapım, bu kez Arjantin'den ödülle döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği ve TRT'nin yapımında ortak olduğu 2019 yapımı film, Arjantin'de düzenlenen 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.

GÜNCEL BİR HAYAT HİKAYESİ
Gelecek aylarda sinemalarda seyirciyle buluşması beklenen film, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alıyor.

TÜRKİYE'DE DE BEĞENİLDİ
Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı film ülke sınırları içinde de 7. Kayseri Film Festivali, 9. Malatya Film Festivali ve 7. Antakya Film Festivali'nden ödüller alarak dönmüştü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘En İyi Film’ Ödülü Omar ve Biz’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA