‘En İyi Film’ Ödülü Omar ve Biz’e

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen sinema filmi “Omar ve Biz”, Arjantin’de düzenlenen 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülüne layık görüldü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" uluslararası bir festivalden daha ödül aldı. Daha önce Polonya'daki 35. Varşova Film Festivali ile Portekiz'deki 40. Fantasporto Film Festivali'nde ülkemizi gururlandıran yapım, bu kez Arjantin'den ödülle döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği ve TRT'nin yapımında ortak olduğu 2019 yapımı film, Arjantin'de düzenlenen 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.



GÜNCEL BİR HAYAT HİKAYESİ

Gelecek aylarda sinemalarda seyirciyle buluşması beklenen film, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alıyor.



TÜRKİYE'DE DE BEĞENİLDİ

Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı film ülke sınırları içinde de 7. Kayseri Film Festivali, 9. Malatya Film Festivali ve 7. Antakya Film Festivali'nden ödüller alarak dönmüştü.