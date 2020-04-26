  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Golf sahasını evine getirdi

Golf sahasını evine getirdi

Golf sahasını evine getirdi
Giriş Tarihi: 26.4.2020

İnsanların karantina sürecinde evlerinden çıkamaması, sorunlara yeni çözümler üretmelerini sağlıyor. Dünyaca ünlü golfçü Lucy Robson da golf oynayamadığı için ilginç bir çözüm bulan isimlerden.

"ÇOK HEYECANLIYIM"
KORONA virüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, yaptığı sporu evin içine taşıyan ilginç bir yöntem buldu. Fenomen golfçü Robson, karantina nedeniyle golf sahasına gidemeyince evine golf simülasyonu kurdurarak sahayı evine getirdi. Başarılı golfçü, sistem sayesinde teknolojinin yardımını da alarak yeniden golf oynayabildi. 25 yaşındaki güzel sporcu son gönderisinde, "Evime kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" sözleriyle tekrar sahalara kavuşmanın mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Golf sahasını evine getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA