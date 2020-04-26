Golf sahasını evine getirdi

İnsanların karantina sürecinde evlerinden çıkamaması, sorunlara yeni çözümler üretmelerini sağlıyor. Dünyaca ünlü golfçü Lucy Robson da golf oynayamadığı için ilginç bir çözüm bulan isimlerden.



"ÇOK HEYECANLIYIM"

KORONA virüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, yaptığı sporu evin içine taşıyan ilginç bir yöntem buldu. Fenomen golfçü Robson, karantina nedeniyle golf sahasına gidemeyince evine golf simülasyonu kurdurarak sahayı evine getirdi. Başarılı golfçü, sistem sayesinde teknolojinin yardımını da alarak yeniden golf oynayabildi. 25 yaşındaki güzel sporcu son gönderisinde, "Evime kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" sözleriyle tekrar sahalara kavuşmanın mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.