Kupadaki detay gizli aşkı ele verdi

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile güzel meslektaşı Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiası sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İkilinin ilişkisi ise sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Bürsin'in bardağındaki detayla ortaya çıktı. Çok eskiden tanışıklıkları olan Demet ve Kerem çifti ortak arkadaşları sayesinde son zamanlarda daha sık görüşmeye başladı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri iddia edildi. Öte yandan sosyal medya hesabından bir canlı yayına katılan Bürsin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirdi. Kerem Bürsin son olarak Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamıştı.