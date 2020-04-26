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Haberler Sarmaşık Rasim Öztekin kavuğu devrediyor

kavuğu devrediyor

Rasim Öztekin kavuğu devrediyor
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in programına konuk ettiği tiyatrocu Rasim Öztekin, İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu bu sene devredeceğini açıkladı. Uzun süredir sahnelerden uzak olan Öztekin, Ferhan Şensoy'dan devraldığı kavuk için şunları kaydetti: "Onur verici bir şey ama burukluğu var bende. Kavuğu aldım ama kalbimdeki rahatsızlığımdan dolayı, doktorlar canlı performansı yasakladı bana. Herkes iyi niyetli değil, 'Kavuğu aldın madem niye oynamıyorsun?' diyorlar. Bu nedenledir ki kavuğu bu sene genç bir arkadaşa devredeceğim. İsimler var, yakın zamanda olacak."
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