Diriliş Ertuğrul Pakistan’da

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ramazan ayı boyunca devlet televizyonu PTV'de yayımlanacak Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan gençliğine İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte oldukça faydalı olacağını belirtti.

YENİ AKTÖR TÜRK YAPIMLARI

Başkent İslamabad'da yaşayan YouTube fenomenleriyle bir araya gelen Han, ülkede yıllardır hüküm süren Amerikan ve Hint sinemasına, Türk yapımlarının üçüncü bir aktör olarak katıldığını söyledi. Han, "Diriliş Ertuğrul İslam kültürünü ve tarihini gösteren çok enteresan bir dizi. Normalde buraya Hollywood ve Bollywood yapımları gelirken şimdi üçüncü bir aktör katıldı. Diriliş Ertuğrul'da romantizm var, tarih var, en önemlisi İslami değerler var. Gençlerimize İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacaktır." dedi.