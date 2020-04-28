Herkes tarafını seçiyor

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 21.00'de sezon finali ile ekrana geliyor. Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Bazıları Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacaktır.