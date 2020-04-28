Özlem Büyükburç: Babama hiç doyamadım

2015 yılında kalp krizinden hayatını kaybeden Erol Büyükburç’un kızı Özlem Büyükburç hep yoğun çalıştığı ve birçok evlilik yaptığı için babasına doyamadığını söyledi. Büyükburç, “Keşke daha çok sarılsaydık” dedi.

Bir dönem pop müziğe damgasını vuran ve onlarca bestesi bulunan Erol Büyükburç'un kızı sanatçı Özlem Büyükburç babası hakkında Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Erol Büyükburç'un kızı Özlem Büyükburç ünlü birinin kızı olmanın çok zor olduğunu belirtti. Büyükburç, "Babama tam doydum derken kaybettim" sözleriyle özlemini dile getirdi. Hem mesleği hem de yaptığı evlilikler yüzünden hep baba hasretiyle yaşadığını belirten Özlem Büyükburç, "Hep yoğun bir tempo içinde olurdu. Babama doyamadım keşke birimize daha çok sarılsaydık" diye konuştu.

'BİZ GİDERİZ, O GİTMEZ' DERDİK

Erol Büyükburç'un son güne kadar hep enerji dolu olduğuna dikkat çeken Özlem Büyükburç, "Babam bana ölümsüz gibi gelirdi. Son zamanlarda sıkça görüşüyorduk. Torunlarını sevmeye gelirdi. 'Biz gideriz, o gitmez derdim' ölümüne hala inanamıyorum" dedi.



HAYALiM ŞARKILARIYLA SENFONİK KONSER

Uzun yıllar babasının hep zirvede kaldığına dikkat çeken Özlem Büyükburç, "Tek hayalim onun şarkılarından oluşan senfonik konser projesini hayata geçirmek. Ailecek hep birlikte inşallah onu da başaracağız" diye konuştu.