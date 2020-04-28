Yönetmen ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, pandemi dolayısıyla tüm dünyanın evine kapandığı süreci değerlendirdi. Taylan, “Olup bitenler üzerine düşünüp bol bol kederleniyorum” dedi.

Yönettiği tiyatro oyunlarının yanı sıra "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kelebeğin Rüyası" ve "Ölümlü Dünya" adlı filmlerle,"Güzel Köylü", "Leyla ile Mecnun" ve "Behzat Ç"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dizide canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla evde geçirdiği günleri ve yapmayı planladığı işleri anlattı.

ÇIKINCA BAŞLAYACAK

■ Bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz? Ben bir ay ya da 5-6 hafta öncesine kadar, Ardahan'da sınırda film çekiyordum. Onu bitirip, 5 hafta önce İstanbul'a döndüm. Şeker problemim var ve ben riskli gruptayım. Kendimi 5 hafta kadar önce karantinaya aldım, kıpırdamıyorum. Ben daha önce de çoğunlukla evde vakit geçiriyordum. Herkes gibi okuyor, yazıyor, seyrediyorum. Bugüne kadar neleri doğru veya yanlış yaptım, neleri söyledim, söylemedim, bunlar üzerine düşünüyorum. Sere serpe kederleniyorum. Düşünecek çok şey var. Dışarı çıktığımızda bitecek bir süreç değil. Dışarı çıktığımızda başlayacak bir süreç aslında. O yeni başlangıçta neler yapılması gerektiği üzerine düşünerek vakit harcıyorum."

■ Ötelediğiniz işler var mıydı? Genelde kendimi organize edebilen biriyim. O bakımdan çok ertelediğim ve beni yiyip bitiren şeyler yoktu. Önümde bir kitap, bir oyun taslağı var. Onlara biraz daha fazla vakit ayırabildiğimi söyleyebilirim.

DERS ÇIKARMALIYIZ

■ Bu olumsuz gibi görünen süreçten, olumlu çıkarımlar yaptınız mı? Bu olumsuzluktan hayırlı bir şey çıkıp çıkmayacağı, hem bireysel hem toplum hem dünya olarak tutumumuza bağlı. Bunları eğer kulağımıza küpe etmeyi ve nasıl çözeceğimizi, nasıl üstesinden gelebileceğimizi tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Bundan dersler çıkartırsak sonraki süreç biraz daha az çileli veya sıkıntılı olabilir. Dersler çıkarmazsak daha acılı bir süreç yaşayacağımız da ortada. kendi payıma bunları düşünüyorum.