‘Yazdığım hikayede oynamak isterim’

Hatice Şendil, Türsak Youtube Kanalı'nda yayınlanan Senaryo Sohbetleri programına konuk oldu. Şendil, evde kaldığı süreçte bol bol yazdığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, en büyük hayalinin bir gün kendi yazdığı hikâyelerinden birinde rol almak olduğunu da söyledi. Yazmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Benim için yazmak, bazı duygularla da bağ kurmamızı sağlıyor. Yazdıklarım, günün birinde bir senaryoya mı, bir kitaba mı dönüşür ya da kağıtlar üzerinde kalır, bana mı özel kalır bilmiyorum. Ama eğer yapabilirsem yazdığım hikayelerin birinde oynamak en büyük hayallerimden bir tanesi. Dilerim gerçekleşir" dedi.