Devlet olma vakti

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 21:00'da atv'de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu 19. bölümünde; Osman Bey ile Dündar karşı karşıya geliyor, kılıçlar çekiliyor! 'KURULUŞ Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor...

DENGELER DEĞİŞECEK

Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Tüm bu sorular çarşamba akşamı 21.00'de atv ekranında yanıt bulacak. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.