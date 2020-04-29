Evde lansman

Şarkıcı Merve Çaloğlu yeni albümü "Harikalar Diyarında Ben"i, evinde piyano eşliğinde sosyal medya hesabı üzerinden tanıttı. Ünlü isimlerin de genç şarkıcıya destek verdiği online lansmanda eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Klipte giydiği kıyafetiyle piyanonun başında şarkılarını seslendiren Çaloğlu'nun albüm tanıtımına Cenk Erdoğan, Buket Dereoğlu, Uğur Demirpehlivan, Zeliha Sunal, Ömür Gedik ve Tülay Özer gibi isimler katıldı.