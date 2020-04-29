Geçtiğimiz gün "Osmanlı Türkleri kadın ve çocukları öldürdü" sözleriyle sosyal medyada Türk kullanıcıların tepkisini çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklenerek ele geçirildi. Ünlü fenomenin 1.6 milyon takipçili hesabının kişi bilgileri kısmına ise "Cinsel içerikli film yıldızı" notu düşüldü. Durumu fark eden yıldız isim hemen harekete geçerek hesabını kısa sürede geri aldı.
Hesabı Kim vurduya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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