İzmirli müzisyenden alkışlanacak hareket

İzmirli müzisyen Hikmet Durmuş, annesinin kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaştığı 7 yaşındaki Ada Karacan için orkestrayla sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Arkadaşlarıyla Ada'ya sürpriz bir doğum günü hazırlayan Durmuş padişah kıyafeti, orkestra üyeleri ise çizgi film kahramanları kostümleri giydi ve küçük çocuğun evinin bulunduğu sokağa giderek Karacan'ın sevdiği şarkıları seslendirdiler. Durmuş ve arkadaşları küçük kıza unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.