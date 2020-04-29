Victoria Beckham salgın dinlemedi

David ve Victoria Beckham çifti iş ortağı oldukları ünlü moda markası Kent Curwen'dan ayrılma kararı aldı. ŞİRKETİN 18 milyon sterlin (156 milyon TL) zarar göstermesinin ardından devam eden sözleşmeye rağmen, aynı zamanda markanın yüzü olan David Beckham lüks moda markasıyla bağını kesti. İngiliz basınının ortaya çıkardığı bir detayda ise, Victoria Beckham'ın korona salgını nedeniyle 25 çalışanını ücretsiz izne çıkardığı öğrenildi. Beckham çiftinin bu tavrı "Aile için yeni bir utanç" olarak yorumlandı.

HALA MARKANIN YÜZÜ

Öte yandan ayrılık kararına rağmen David Beckham'ın, markanın hala yüzü olmaya devam ettiği dikkatler kaçmadı. David Beckham'ın ismi firmanın resmi web sitesinde hala iş ortağı olarak geçiyor.