Gigi Hadid anne oluyor

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Gigi Hadid'in 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Bebeğin babasının ise Hadid'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi şarkıcı Zayn Malik olduğu öğrenildi. ABD'nin önde gelen magazin sitelerinde geniş yer bulan haberde, çifte yakın bir arkadaşlarının hamileliği doğruladığı belirtilirken, bebeğin cinsiyetinin henüz bilinmediği aktarıldı.

YALANLAMADILAR

2015'te Malik'in video klibi için bir araya geldiklerinde tanışarak sevgili olan çift, o tarihten bugüne sayısız kez ayrılıp birleşmişti. İlişkileri boyunca bir türlü dikiş tutturamayan ikili, en son olarak Aralık 2019'da barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Hadid'in, Malik'le beraber paylaştığı fotoğraflarda göbeğindeki çıkıntının sırrı da ortaya çıkmış oldu. Çıkan hamilelik haberlerine popüler çiftten de yalanlama gelmemesi iddiaları güçlendirdi.